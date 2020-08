Corey Taylor hätte beinahe bei Anthrax gesungen

Corey Taylor ist bekannt als Frontmann von Slipknot und Stone Sour, mittlerweile aber auch auch solo unterwegs. Zu Gast bei SiriusXM’s „Trunk Nation Virtual Invasion“ sinnierte der Musiker darüber, welche anderen Wege er in seiner Karriere hätte eingeschlagen können.

Und zwar hatte der Sänger in den zweitausender Jahren die Gelegenheit mit Anthrax ein Album aufzunehmen, als die Thrash-Legenden gerade nach einem neuen Sänger suchten und einige Wechseleien am Mikro durchmachten.

Taylor erzählte: „Es war etwas, worüber wir nicht wirklich lange gesprochen hatten. Wir hatten darüber geredet, es einmalig zu versuchen, aber wir wollten eigentlich nur sehen, was passieren könnte.“

Zufälliger Einfall

Wie so oft kam es zu dieser Möglichkeit durch einen Zufall. Scott Ian und Frank Bello von Anthrax planten eine Akustik-Show in einem New Yorker Club und luden Taylor ein, sich ihnen anzuschließen. „Wir spielten also die Akustik-Show und danach hingen wir alle nur noch rum und jemand scherzte: ‚Hey, wäre es nicht cool, wenn du Anthrax beitreten würdest? ‚ Wir haben alle gelacht und dann stoppten wir und sagten: ‘Hmm. Das könnte interessant sein.’“

Obwohl Taylor sehr angetan von der Idee war, kam es nie zu einer gemeinsamen Aufnahme. An dem Tag, an dem der Sänger nach Chicago fliegen sollte, um mit der Band zu proben und Demoaufnahmen zu fertigen, erhielt er einen Anruf von Roadrunner, die ihm einen Strich durch die Rechnung machten und wollten, dass er zurückkomme und an ALL HOPE IS GONE arbeite.

Schweren Herzens abgesagt

„Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, in eine Ecke gedrängt zu werden. Nicht, dass ich kein Slipknot-Album machen wollte, aber ich war so begeistert von der Idee, ein Anthrax-Album aufzunehmen. Und ich erinnere mich, dass ich die Jungs anrufen und ihnen sagen musste, dass ich es nicht schaffen würde. Es hat mir so sehr das Herz gebrochen.“