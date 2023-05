Corey Taylor ist Aufnahme in Rock And Rock Hall Of Fame egal

auch interessant

Corey Taylor hat erneut Kritik an der Vorgehensweise bei der Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame geäußert. So kann der Slipknot– und Stone Sour-Frontmann nicht verstehen, warum manche Acts in die Ruhmeshalle einziehen dürfen (wie zum Beispiel Missy Elliott, George Michael, Chaka Khan, DJ Kool Herc dieses Jahr), viel bedeutendere Rock-Gruppen (wie Iron Maiden oder Motörhead) aber (noch) nicht.

Momentan kein Thema

So wurde Corey Taylor im Interview mit „Audacy Check In“ gefragt, mit welchem seiner drei Projekte er gerne in die Rock And Roll Hall Of Fame einziehen würde. „Oh, Jesus“, antwortete der Musiker. „Um ehrlich zu sein: Wen interessiert das an diesem Punkt wirklich? Es ist schwierig für mich zu sagen, dass sie es falsch machen. Denn manchmal verdienen die Leute, die sie einführen, es zu hundert Prozent. Doch es gibt immer noch so viele Gruppen, die vor manchen von denen aufgenommen werden sollten, die eingezogen sind. Das regt mich echt auf. An diesem Punkt weiß ich gar nicht, ob ich für so etwas überhaupt in Erwägung gezogen werde.

Und es könnte mir nicht egaler sein, ehrlich gesagt. Für mich ist das ein High five am Ende der Karriere. Ich hätte es lieber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Es ist etwas, mit dem ich mich nicht wirklich beschäftige. Wäre ich gerne wie der verstorbene, großartige David Crosby und gerne etwa vier Mal da drin? [Crosby wurde zwei Mal in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen: 1991 mit den Byrds und 1997 mit Corsby, Stills & Nash — Anm.d.A.] Das wäre toll. Wenn ich mit allen drei Gruppen reinkommen würde, wäre das Mörder. Doch ich glaube nicht einmal, dass ich mit einer Band reinkommen. Das ist in Ordnung. Ich habe bessere Sachen zu tun.“

CMF2 VON COREY TAYLOR BEI AMAZON VORBESTELLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.