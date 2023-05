Aufgrund des schöpferischen Patts bei System Of A Down bleibt den einzelnen Mitgliedern nicht anderes übrig, als alleine Musik zu machen.

Bei System Of A Down finden die kreativen Geister bekanntlich aus diversen Gründen nicht zueinander. Sänger Tankian ist sowieso andauernd allein musikalisch unterwegs, Gitarrist Daron Malakian belebt hier und da Scars On Broadway wieder, und auch Drummer John Dolmayan hat schon eine Soloscheibe rausgebracht. Nun schickt sich Bassist Shavo Odadjian an, nachzulegen. Es soll ein "hartes Soloalbum" werden. Wurzeln, blutige Wurzeln So hat der 48-Jährige einen Zwischenstand aus dem Aufnahmestudio in den Sozialen Medien gepostet, wobei auch ein klanglicher Vorgeschmack zu hören ist (siehe unten). Dazu schreibt der System Of A Down-Musiker: "Nachdem ich Jahre mit verschiedenen Stilen und Genres bei…