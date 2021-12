Im Februar 2022 sollte es die Briten The Darkness für fünf Konzerte in München, Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt wieder auf die Bühne ziehen.

Aufgrund der aktuellen Situation und der anhaltenden Einschränkungen wurde die The Darkness-Tour ersatzlos abgesagt. Gekaufte Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Wenn The Darkness von ihrer Karriere als Großbritanniens schrillste Glam-Rock-Band berichten, dann erzählen sie eine Geschichte voller Höhen und Tiefen. Die vergangenen zwei Jahrzehnte waren turbulent. Gegründet Anfang der 90er in der Grafschaft Suffolk trotzen The Darkness seit jeher allen Widrigkeiten und haben mit Kampfgeist und Überlebenswillen schon vor langer Zeit den Rock’n’Roll-Sieg errungen. Nun kündigen die Glam-Rock-Giganten ihr neues Studioalbum MOTORHEART für den 15. Oktober 2021 an, mit welchem sie im Frühjahr 2022 auf Deutschlandtournee gehen.…