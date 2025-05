Nachdem die Foo Fighters kürzlich Josh Freese entlassen haben, The Who zwei Mal Zak Starkey gefeuert haben, In Flames sich von Tanner Wayne getrennt haben, und Paradise Lost fortan ohne Guido Zima weitermachen, hat es nun den nächsten Schlagzeuger getroffen. So ist Matt Lynch ab sofort kein Teil von Cynic mehr, wie die US-Amerikaner mitteilen.

Drum-Schleudersitz

So ist in den Sozialen Medien folgendes Statement zu lesen: „Nach einem bedeutungsvollen gemeinsamen Kapitel haben wir uns entschieden, dass wir und Matt Lynch getrennte Wege gehen. Wir sind dankbar für die Zeit und die Musik, die wir zusammen gemacht haben, und wünschen Matt nur das Beste, während er voranschreitet.“ Lynch saß seit zehn Jahren bei Cynic hinter der Schießbude. Der Drummer stieg bei den Progressive-Death-Metallern ein, nachdem der 2020 verstorbene Sean Reinert ausgestiegen war. Darüber hinaus trommelte Matt auf dem jüngsten Studiowerk ASCENSION CODES (2021) sowie der Single ‘Humanoid’ (2018).

Seit 2023 feiern Cynic das 30. Jubiläum ihres Debütalbums FOCUS, indem sie es live in kompletter Länge darbieten. Dies tat die Formation auch beim Auftritt beim Maryland Deathfest am 24. Mai 2025. Am Schlagzeug saß dabei Gorguts-Drummer Michel Bélanger. Bislang hat sich die Gruppe noch nicht dazu geäußert, ob Bélanger der offizielle Nachfolger von Matt Lynch ist oder nur aushilfsweise als Ersatz einspringt. Michel seinerseits war jedenfalls sehr angetan davon, mit Paul Masvidal und Co. auf der Bühne zu stehen, wie er in einem eigenen Post zum Ausdruck brachte: „Das ganze FOCUS-Album mit den legendären Cynic zu spielen, war fantastisch!“

