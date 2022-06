Bad Wolves haben ihr neuestes Band-Mitglied bekanntgegeben: Gitarrist Max Karon shreddet ab sofort an der Seite der Metalcoreler.

Als Ersatz für Chris Cain, Gründungsmitglied von Bad Wolves, der die Band zu Beginn des Jahres 2022 verlassen hatte, springt nun Gitarrist Max Karon ein, der vornehmlich durch seine Mitgliedschaft bei den US-amerikanischen Melodic Death-Metallern Once Human Bekanntheit erlangte. Die Gruppe gab den Besetzungswechsel am 31. Mai 2022 via Social Media bekannt: „Mit großer Aufregung geben wir unseren neuen festen Gitarristen bekannt: Max Karon. Das Lustige ist, dass Max nicht neu für uns ist, er hat die Band 2014 zusammen mit John Boecklin ins Leben gerufen und war ein wichtiger Schreiber und Spieler auf allen drei Alben. Da er ein…