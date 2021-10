Der METAL HAMMER Podcast – Folge 22

Die Gossip-Edition! Zahn und Kessler ergötzen sich am öffentlich ausgetragenen Streit zwischen Slipknot-Frontmann Corey Taylor und Machine Gun Kelly – und erklären, um den Service-Gedanken des METAL HAMMER Podcast voll auszuleben, wer dieser Machine Gun Kelly eigentlich ist.

Dabei gibt es erst mal internen Klärungsbedarf: Zacke geht fremd. Als Gast im SWR1-Podcast „Meilensteine“ durfte er über das Black Album von Metallica fachsimpeln (https://www.metal-hammer.de/metallica-thorsten-zahn-bei-swr1-ueber-das-schwarze-album-1863823/), und bringt frische Eindrücke mit.

Davon inspiriert zündet auch unser Podcast seine nächste Entwicklungsstufe: Unser treuer Hörer Marco Kölling (@appaerion https://www.instagram.com/appaerion) hat uns schmucke Sound-Elemente gebastelt, mit denen wir noch (!) mehr Struktur reinbringen. Super Sache, wir sind zu Dank verpflichtet!

Krankenstand im Metal-Land

Außerdem halten wir euch auf dem Laufenden über den Krankenstand im Metal-Land. Ein aktuelles Foto des ehemaligen Iron Maiden-Sängers Paul Di’Anno zeigt auf dramatische Weise, wie eilig seine Knie-OP mittlerweile ist, während Agnostic Fronts Roger Miret aus dem Gröbsten raus zu sein scheint.

Diese jetzt neu erscheinenden Metal-Alben nimmt sich das Podcast-Duo Zahn/Kessler zur Kritikerbrust: Trivium IN THE COURT OF THE DRAGON, KK’s Priest SERMONS OF THE SINNER, Asking Alexandria SEE WHAT’S ON THE INSIDE, Kryptos FORCE OF DANGER, Ministry MORAL HYGIENE, Order THE GOSPEL, Blood Red Throne IMPERIAL CONGREGATION, Gus G. QUANTUM LEAP und Mercury Circle KILLING MOONS.

Hörproben der neu erschienen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer Spotify-Playlist „Metal Hammer Podcast – remember where you heard it first.“

Die nächste Folge erscheint am 15.10.2021. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

