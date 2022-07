Der METAL HAMMER Podcast – Folge 35 mit Powerwolf

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Frisch geduscht und kaum verbrannt berichten wir vom zurückliegenden Full Force Festival. Was waren die Höhepunkte auf Ferropolis, welche Band hat weniger begeistert, und wie lecker war die Erdbeerbowle? Unter anderem kommen Heaven Shall Burn, Amaranthe, The Ghost Inside, Gatecreeper und Imminence zu ihren Ehren.

I Want Out – kommende Konzerte

Kaum abgestaubt, packen wir schon wieder die Koffer. Wir blicken auf das bevorstehende Rockharz Festival 2022!

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Horizon Ignited TOWARDS THE DYING LANDS: In Flames trifft Amorphis trifft….?

Lord Vigo WE SHALL OVERCOME: Den ‘Ghostbusters’ entwachsen

Traitor EXILED TO THE SURFACE: Total Thrash vs. ‘Careless Whisper’

Undertow BIPOLAR: Das vertonte Summer Breeze

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Attila Dorn und Falk Maria Schlegel von Powerwolf erinnern sich anlässlich ihres neuen Live-Metal-Theater-Albums THE MONUMENTAL MASS: A CINEMATIC METAL EVENT an ihre Ursprünge, sprechen über die Entstehung der monumentalen Streamingshow, ihre liebsten Live-Alben und ihre Liebe zu Iron Maiden.

Die nächste Folge erscheint am 15.7.2022, dann mit Mantar über das neue Album PAIN IS FOREVER AND THIS IS THE END. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe aktuell von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.