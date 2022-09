Der METAL HAMMER Podcast – Folge 38 mit Parkway Drive & Blind Guardian

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Der METAL HAMMER Podcast kehrt zurück aus der Sommerpause und von den Sommer-Festivals. Wir erinnern uns (verschwommen) an Höhepunkte und Extreme in Sachen Musik und Wetter.

Empfehlung der Redaktion Blind Guardian: Der exklusive Blick hinter die Kulissen Power Metal Hier könnt ihr sehen und lesen, wie der Blind Guardian-Clip zu ‘Architects Of Doom’ entstanden ist: Das exklusive Behind The Scenes. METAL HAMMER durfte Blind Guardian beim Videodreh zu ‘Architects Of Doom’ besuchen. Autor Marc Halupczok lässt Sänger Hans Kürsch nicht mal abschminken und klärt das Rätsel um den Bassisten.

Back In Black – das Metal-Update

Wie düster wird der Konzertherbst? Die ersten Tourneen mussten bereits abgesagt werden – nach Corona machen die nächsten Krisen nicht vor der Metal-Szene halt. Woran es liegt, was uns bevorsteht, und was wir (und ihr!) dagegen tun können, um das Ruder rumzureißen, diskutieren wir hier aus.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Behemoth OPVS CONTRA NATVRAM: Extremer Metal, extreme Meinungen

Wolfheart KING OF THE NORTH: Das perfekte Herbst-Album – trotz geklauter Song-Titel

Electric Callboy TEKKNO: Jetzt gibt’s Ärger … Und es kommt noch härter!

Parkway Drive DARKER STILL: Stadion-Rock mit Breakdowns – was kann schiefgehen?

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Empfehlung der Redaktion Parkway Drive: Exklusiver Pop-up Store & Pre-Listening in Berlin Metalcore Die komplette Band ist vor Ort, wenn in Berlin am 08.09. ein ganz besonderes Parkway Drive-Event zum neuen Album DARKER STILL stattfinden wird. „Wie viel Hall darf es sein?“ – „Ja.“ Parkway Drive-Sänger Winston McCall empfängt METAL HAMMER zum Interview über das neue Album DARKER STILL, erklärt die philosophischen und sehr persönlichen Hintergründe der Songs, und hat sowohl Verständnis für Old School-Fans als auch ein Herz für Dixi-Toiletten.

Bonus: Die versteckten Science-Fiction-Botschaften (‘Avengers: Infinity War’, ‘Star Wars’) auf dem neuen Parkway Drive-Album werden enthüllt!

Die nächste Folge erscheint am 23.9.2022. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe aktuell von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

