Die Metal-Alben der Woche vom 03.03. mit Enslaved, Universum25, Haken u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 03.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Russkaja, Donots und Dewolff.

Memoriam Karl Willetts (Ex-Bolt Thrower) und seinen Kameraden gelingt es auf RISE TO POWER abermals, Brachialität mit überlegenen Riff-Melodien zu verbinden (‘I Am The Enemy’) und zwischen marschieren­-den (‘The Conflict Is Within’) wie doomigen Tieftönern (‘All Is Lost’) und Balleroffensiven (‘Annihilations Dawn’) zu wechseln. (Hier weiterlesen) Xandria Von Sopran bis zu Growls hat die Sängerin mit griechischen und französischen Wurzeln einiges zu bieten. Wenngleich dieser Umstand längst nichts Bahnbrechendes mehr ist, gibt es der Musik von Xandria, die inzwischen 28 Jahre auf dem Buckel hat, einen frischen Anstrich und etwas mehr Pep. (Hier weiterlesen) Victor Smolski Der Weltklassemusiker spielt eine…