Die Metal-Alben der Woche vom 04.06. mit Rise Against, Atreyu, Van Canto u.a.

1 von 8 Atreyu BAPTIZE

2 von 8 Boss Keloid FAMILY THE SMILING THRUSH

3 von 8 Desaster CHURCHES WITHOUT SAINTS

4 von 8 Flotsam And Jetsam BLOOD IN THE WATER

5 von 8 Lofft START A FIRE

6 von 8 Red Fang ARROWS

7 von 8 Rise Against NOWHERE GENERATION

8 von 8 Van Canto TO THE POWER OF EIGHT Previous Image Next Image

Das gesamte Album hindurch liegt einem ein Stein in der Magengrube, speziell bei Liedern wie ‘The Numbers’ oder ‘Nowhere Generation’. Ähnlich geht es einem mit den Texten des mittlerweile neunten Werks des Quartetts. (Hier weiterlesen)

Atreyu waren schon immer für den großen Refrain bekannt, aber BAPTIZE ist ein Album voller Hymnen. Egal, ob der Titel-Track, das unglaublich kraftvolle ‘Warrior’ oder der Wiederaufsteh-Choral ‘Broken Again’. (Hier weiterlesen)

Die Ruhe vor dem Sturm (‘To The Power Of Eight’) findet mit ‘Dead By The Night’ ein schnelles Ende: Power Metal-typisches Tempo, heroische Melodien, voluminöse Stimmkanons, inbrünstige Refrains. (Hier weiterlesen)

