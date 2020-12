Die Metal-Alben der Woche vom 04.12. mit Iron Savior, Hollywood Undead, Gama Bomb u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 04.12. mit Iron Savior, Hollywood Undead, Gama Bomb u.a.

1 von 12 The Deviant ROTTING DREAMS OF CARRION

2 von 12 Eyes Of Tomorrow SETTLE FOR MORE

3 von 12 Gama Bomb SEA SAVAGE

4 von 12 Hollywood Undead NEW EMPIRE: VOL. 2

5 von 12 Iron Mask MASTER OF MASTERS

6 von 12 Iron Savior SKYCREST

7 von 12 Majestica A CHRISTMAS CAROL

8 von 12 Opium Warlords NEMBUTAL

9 von 12 Rave The Reqviem STIGMATA ITCH

10 von 12 Sainted Sinners UNLOCKED & RELOADED

11 von 12 Squealer INSANITY

12 von 12 Undergang ALDRIG I LIVET Previous Image Next Image

Iron Savior

In manchen Passagen wird man an die blumige Ausdrucksweise von Blind Guardian erinnert. Einige Arrangement-Ideen fallen allerdings so zuckersüß aus, dass der Song zwar im Ohr kleben bleibt, man jedoch das Gefühl nicht los wird, dass weniger in diesem Fall mehr gewesen wäre. (Hier das komplette Review lesen)

SKYCREST bei Amazon

NEW EMPIRE: VOL. 2 bestätigt leider das Vorurteil, dass das beste Material in solchen Fällen eher auf VOL. 1 zu finden ist. Vor allem stellt sich beim Hören eine Frage: Wo sind die Gitarren, verdammt noch mal?! Ich erwarte von einer Crossover-Band keine herabregnenden Slayer-Riffs, aber speziell Hollywood Undead haben in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie… (hier weiterlesen)

Gama Bomb

Punk-Einflüsse, wie sie auch bei frühen Overkill– oder S.O.D.-Veröffentlichungen zu bestaunen waren, sind nach wie vor fester Bestandteil des Sounds – und ein Stück wie ‘Iron Blood’ erinnert fast schon an Anvil. (Hier das komplette Review lesen)

SEA SAVAGE bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe.

***

***