Die Metal-Alben der Woche vom 06.09. mit Black Star Riders, Sonata Arctica u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 26.07.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Hatriot, Carnal Tomb und Wormwood.

Thy Art Is Murder Auch HUMAN TARGET liefert wieder genau die bekannte Mischung aus Geknüppel, tonnenschweren Grooves und Breakdowns, über denen das wütende Organ von CJ McMahon thront. Alles über das neue Thy Art Is Murder-Album könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=8NfyTg6gzY4 Hatriot Hatriot zünden wie schon auf den beiden Vorgängern ein gnadenloses Riff-Gewitter, das bei Thrash-Fans für nervöse Zuckungen im Nackenbereich sorgen dürfte. Was FROM DAYS UNTO DARKNESS sonst noch kann, lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=KQwIiannJ9w Lacrimas Profundere Seit heute steht BLEEDING THE STARS in den Läden, und ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen. Was die METAL HAMMER-Redaktion zu…