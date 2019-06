Die Metal-Alben der Woche vom 07.06. mit Enthroned, Majestica, Vulture u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 10.05.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem CJ Ramone, Defeater und Martyrdöd.

Possessed Seit heute steht REVELATIONS OF OBLIVION in den Läden, und ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen (unser Review folgt noch). Was die METAL HAMMER-Redaktion zu Possesseds aktuellem Album und Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Juniausgabe (VÖ: 15.05.2019) zu sagen hat, lest ihr hier: Katrin Riedl Was-ein-Brett! Comebacks dieser Größenordnung und Fallhöhe sind oft mit Vorsicht zu genießen – in diesem Fall geht die Rechnung aber auf, denn: Mit welcher Spielfreude, Leidenschaft und Dominanz Possessed auf REVELATIONS OF OBLIVION vorgehen (man höre etwa ‘Damned’, ‘Abandoned’), ist eine wahre Freude und zeigt eindrucksvoll, dass Death Metal als Überlebensrezept taugt. Mein Respekt…