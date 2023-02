Die Metal-Alben der Woche vom 10.02. mit In Flames, Delain, Pierce The Veil u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 10.02. mit In Flames, Delain, Pierce The Veil u.a.

1 von 11 Aphyxion AD ASTRA

2 von 11 Atomwinter SAKRILEG

3 von 11 Delain DARK WATERS

4 von 11 Dispyria THE STORY OF MARION DUST

5 von 11 Distant HERITAGE

6 von 11 Emolecule THE ARCHITECT

7 von 11 In Flames FOREGONE

8 von 11 Klone MEANWHILE

9 von 11 Motive Black AUBURN

10 von 11 Pierce The Veil THE JAWS OF LIFE

11 von 11 Wig Wam OUT OF THE DARK Previous Image Next Image

Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu FOREGONE, dem Album des Monats der Ausgabe 02/2023

Nein, FOREGONE ist (erneut) kein zweites CLAYMAN; mit deutlich gesteigerter Härte liegt es aber merklich näher an A SENSE OF PURPOSE (2008) und SOUNDTRACK TO YOUR ESCAPE (2003) als den beiden direkten Vorgängeralben – ohne deren Alternative Metal-Entwicklung zu negieren. Ein Balance-Akt, der dank unerschöpflicher Musikalität und Herzblut sowie starker Stücke (‘Pure Light Of Mind’) vortrefflich gelingt, wenngleich sich die ganz großen Hits erst noch (live) herausschälen müssen. Sebastian Kessler (6 Punkte)

Man merkt es an der Differenz hinsichtlich der Punktevergabe meiner Kollegen: Der ganz große In Flames-Fan bin ich nicht. Doch bei den Herren aus Göteborg bin ich einfach froh, dass sie nicht den verweichlichten Weg ihrer Modern Metal-Kollegen Parkway Drive und Architects gegangen sind. Songs wie das brutal drückende ‘Meet Your Maker’ geben Hoffnung für die Rückbesinnung auf ein im Grunde spaßiges Genre. Florian Blumann (4,5 Punkte)

Es fällt mir noch immer schwer, FOREGONE zu beurteilen. Ich erkenne darin keinen allzu krassen Vergangenheits-Trip, aber auch keinerlei Mainstream-Anbiederung. Die Gitarrenarbeit ist stark, der Gesang in beiden Extremlagen grandios, die Texte haben Tiefgang und die Songs allerlei mitreißende Momente – insbesondere ab ‘Foregone Pt. 1’. Ich liebe alle In Flames-Alben, doch für mich ist FOREGONE ihr stärks­tes Werk seit (und damit vielleicht der direkte Nachfolger von) SOUNDS OF A PLAYGROUND FADING. Katrin Riedl (5,5 Punkte)

Ich mag es, wenn In Flames experimenteller zu Werke gehen. SOUNDS OF A PLAYGROUND FADING gehört zu meinen Lieblingsalben dieser Band. FOREGONE schlägt eine ähnliche Richtung ein. Die Schweden agieren progressiver, behalten aber ihren Markenkern, diese unendlich große, einnehmende Musikalität. Auch wenn ich Anders Fridén nicht zu meinen liebsten Sängern zähle: Ein fantastisches Album einer fantastischen Band, sofern man emotional nicht zu sehr mit ihrer Anfangszeit liebäugelt. Matthias Weckmann (6 Punkte)

Delain können nicht nur eine zwanzigjährige Erfolgsgeschichte vorweisen, sondern auch einen charakteristischen, unverwechselbaren Stil, der sich aus den Zutaten Melodic Metal, Pop-Anleihen und symphonischen Zügen speist. (Hier weiterlesen)

Dass dabei nicht nur Hardcore Punk, sondern auch diverse Pop-Elemente an die Oberfläche drängen, ist für die Band nichts Neues. Schon auf den Vorgängerplatten haben sich diese bemerkbar gemacht. (Hier weiterlesen)

