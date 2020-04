Die Metal-Alben der Woche vom 10.04. mit Nightwish, Benighted, Metal Church u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 10.04. mit Nightwish, Benighted, Metal Church u.a.

1 von 10 Azusa LOOP OF YESTERDAY

2 von 10 Benighted OBSCENE REPRESSED

3 von 10 Calligram THE EYE IS THE FIRST CIRCLE

4 von 10 Dool SUMMERLAND

5 von 10 Fallen Arise ENIGMA

6 von 10 Lord Vigo DANSE DE NOIR

7 von 10 Metal Church FROM THE VAULT

8 von 10 Nightwish HUMAN. :II: NATURE.

9 von 10 Wayward Dawn HAVEN OF LIES

10 von 10 Wolfheart WOLVES OF KARELIA Previous Image Next Image

Mit ihrem Doppelalbum HUMAN. :II: NATURE. ist Finnlands Symphonic Metal-Heroen Nightwish ein weiteres herausragendes Opus geglückt, das sich thematisch direkt an ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL anschließt. Lest in der METAL HAMMER-Maiausgabe (VÖ: 15.4.2020) das große Titel-Interview mit den Band-Protagonisten Floor Jansen, Tuomas Holopainen und Troy Donockley über Musik und Inhalte sowie auch mit Mitstreitern hinter den Kulissen.

Zur Feier der Veröffentlichung enthüllte die Band auch Lyric Videos für jeden Song auf dem neuen Album.

Wo es auf früheren Alben zumeist einzelne Stellen waren, die dem Hörer im Gedächtnis hängengeblieben sind (‘Let The Blood Spill Through My Broken Teeth’ oder ‘Necrobreed’), wird mittlerweile verstärktes Ohrenmerk auf Chorusse gelegt. Alles über die neuen Stärken von Benighted könnt ihr hier nachlesen.

Wie der Albumtitel bereits impliziert, handelt es sich hier zwar um eine aktuelle Metal Church-Veröffentlichung, nicht aber um ausschließlich brandneues Material. Mehr Details zu FROM THE VAULT findet ihr hier.

