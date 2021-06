Die Metal-Alben der Woche vom 11.06. mit Mammoth WVH, Go Ahead And Die, Hammer King u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 07.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Cvlt Of The Svn und Ghost Iris.

Seth Nun liegt eine neue Scheibe vor, noch dazu die erste seit dem 1998er-Debüt, die vollständig in französischer Sprache gesungen ist. Werfen wir doch mal einen Blick auf das Besetzungskarussell: Mit Sänger Saint Vincent, Gitarrist Drakhian und Keyboarder Pierre Le Pape sind ganze drei neue Mitstreiter an Bord. Ob diese Einfluss auf die Songs hatten, sei dahingestellt. (Hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=U5JpYsaPRBk Artillery X klingt energetisch und voller Tatendrang, lebt von versierter Gitarrenarbeit und profitiert wie zuletzt von der starken, teils in verstörende Höhen reichenden Schmetterstimme von Michael Bastholm Dahl (und einigen Gangshouts aus eigenen Reihen). (Hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=4UwHSFuYN5Q&list=PLdLrv-S5s_BEZAqY5GpoE4dWYdSrQHtp0 Skarlett Riot Als…