Die Metal-Alben der Woche vom 11.09. mit Marilyn Manson, Skeletal Remains u.a.

1 von 8 Mad Sin UNBREAKABLE

2 von 8 Marilyn Manson WE ARE CHAOS

3 von 8 Messiah FRACMONT

4 von 8 Neal Morse SOLA GRATIA

5 von 8 The Progressive Souls Collective SONIC BIRTH

6 von 8 Skeletal Remains THE ENTOMBMENT OF CHAOS

7 von 8 Theotoxin FRAGMENT: ERHABENHEIT

8 von 8 Tomorrow's Rain HOLLOW Previous Image Next Image

Nicht nur wirkt das Album deutlich mehr wie aus einem Guss als seine beiden Vorgänger, sondern es verschiebt auch den Manson-Sound zusätzlich zurück in melancholisch-poppige Gefilde, die in dieser Qualität und Intensität seit MECHANICAL ANIMALS nicht mehr von der Band beschritten wurden. Das komplette WE ARE CHAOS-Review findet ihr hier.

Skeletal Remains

Der Entwicklungssprung ist dabei nicht mehr so groß wie von Album Nummer zwei zu drei, aber das würde vermutlich auch schon fast am Ziel vorbeiführen – man denke an Death, deren mittlere Phase nicht nur großen Einfluss für Skeletal Remains darstellt, sondern die sich auch schneller neu erfanden, als dem gemeinen Death Metal-Fan lieb sein konnte. (Hier das komplette Review)

Thematisch gewohnt theologisch inspiriert, ist die Nähe zu Morses Martin Luther-Album SOLA SCRIPTURA (2007) evident, auch wenn sich die religiöse Erzählung diesmal mit weniger Protes­tanten-Power um Paulus von Tarsus dreht. Oder vielmehr um das Leben des Saulus, denn Morse setzt… (hier weiterlesen)

