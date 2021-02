Die Metal-Alben der Woche vom 12.02. mit Sirenia, The Pretty Reckless u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.01. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Ektomorf und Nervosa.

Asphyx Von kosmischen Stürmen durchschüttelt kehren sie zu­rück, um besser zu sein als zuvor. So ist Asphyx gleich mit dem Opener ‘The Sole Cure Is Death’ eine musikalisch wie titeltechnisch perfekte Ansage gelungen. Ein aggressiv groovender und kloppender Banger mit fiesem Doom-Part in der Mitte – die Essenz von Asphyx, gemacht für die ewige Setlist. (Hier das komplette Review) https://www.youtube.com/watch?v=RnlmBNeopmE Therion Christofer Johnsson findet Mittel und Wege, Personal und Technik, um genau das zu erreichen, was er sich vorgestellt hat. LEVIATHAN vermittelt dennoch nie das Gefühl, konstruiert zu sein. Es ist vielmehr ein sehr organisches Album, das außergewöhnlich viele mitreißende…