Die Metal-Alben der Woche vom 13.09. mit Korn, The 69 Eyes, Lindemann u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 06.09.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Japanische Kampfhörspiele und Vitja.

Black Star Riders Ausschließlich Lobeshymnen für diese tolle Scheibe! Denn ANOTHER STATE OF GRACE ist nicht nur die Fortsetzung der nahezu DNS-identischen Rock-Legende Thin Lizzy, sondern irgendwie auch... (hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=mv-tccUbm6U Sonata Arctica Der Titel des zehnten Albums der Finnen bedeutet übersetzt so viel wie „Winternacht“. Dick mit Schneeschichten überzogene Bäume prangen auf dem Cover, während ein Wolf – quasi Band-Maskottchen – den Vollmond anheult. Alles über TALVIYÖ könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=8imDPFtw2P4&list=PLBzBwYhHpqLI79WG_A-BVV0yag1QL2s4Z Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der aktuellen METAL HAMMER-Septemberausgabe.