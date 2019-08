Lindemann: zweites Album ist schon komplett fertig

Rammstein haben soeben den ersten Teil ihrer Stadion-Tournee hinter sich gebracht – und bedankten sich unter anderem in den sozialen Medien bei ihrer Crew dafür, dass sie die Show Abend für Abend gestemmt haben. Weiter geht das große Freiluft-Grillen ab Ende Mai 2020. Fragt sich, was die einzelnen Bandmitglieder in der Zwischenzeit so machen. Till Lindemann scheint offenbar mehr vorzuhaben, als lediglich seine Füße hochzulegen.

Es könnte losgehen

So hat er zusammen mit Hypocrisy– und Pain-Mastermind Peter Tägtgren bereits das zweite Lindemann-Werk eingespielt. Der schwedische „partner in crime“ des Berliners hat dies vor rund einer Woche auf Facebookc kundgetan (siehe unten). Demnach habe Tägtgren die Platte auch schon fertig produziert und gemischt. Fehlt also nur mehr das Mastering, dann könnte das Album rein theoretisch erscheinen – wenn man den ganzen Kladderadatsch mit VÖ-Vorlauf, Presswerk, Promotion und Videodreh(s) mal außen vor lässt, versteht sich.

Grundsätzlich wäre jetzt sicherlich ein geeigneter Moment. Bis zur Wiederaufnahme der Stadionshows von Rammstein am 25. Mai 2020 im Wörthersee Stadion im kärntnerischen Klagenfurt sind es noch ziemlich genau neun Monate. Im Grunde wäre das ausreichend Zeit, um mal eben eine Albumveröffentlichung auf die Beine gestellt und über die Bühne zu kriegen. Mit den 2018 herausgebrachten Tracks ‘Allesfresser’ (featuring Björn Meyer) und ‘Mathematik’ (featuring Haftbefehl) sind auf jeden Fall zwei potenzielle Stücke der Scheibe draußen. Das erste Lindemann-Werk SKILLS IN PILLS erschien im Juni 2015.

skills in pills jetzt bei amazon holen!

Werbung MagentaTV erleben: Digitales Fernsehen mit Internet- und Telefon-Flat zum Aktionspreis Digital-TV mit Internet- und Telefon-Flat: Zeitversetzt fernsehen auf 100 Sendern/20 HD, Zugriff auf Streaming-Dienste, Serien & Filme in der Megathek Jetzt Bestellen