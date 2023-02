Die Metal-Alben der Woche vom 17.02. mit Avatar, Oceanhoarse, Hellripper u.a.

1 von 14 The Abbey WORD OF SIN

2 von 14 All My Shadows EERIE MONSTERS

3 von 14 Avatar DANCE DEVIL DANCE

4 von 14 Depravation IV:LETVM

5 von 14 Grade 2 GRADE 2

6 von 14 Half Me SOMA

7 von 14 Hellripper WARLOCKS GRIM & WITHERED HAGS

8 von 14 Robin McAuley ALIVE

9 von 14 Oceanhoarse HEADS WILL ROLL

10 von 14 Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs LAND OF SLEEPER

11 von 14 Siege Of Power THIS IS TOMORROW

12 von 14 Spectral Souls TOWARDS EXTINCTION

13 von 14 Those Damn Crows INHALE/EXHALE

14 von 14 Ulthar HELIONOMICON Previous Image Next Image

Mit nach vorne gekehrtem Rock’n’Roll-Faktor erinnern einige Stücke (darunter der Titel-Track) auf DANCE DEVIL DANCE an die durchschlagskräftigen Nummern von BLACK WALTZ und HAIL THE APOCALYPSE (2012 bzw. 2014) – immerhin ihre Scheiben mit dem größten (Live-)Hit-Faktor. (Hier weiterlesen)

DANCE DEVIL DANCE bei Amazon

Oceanhoarse

Solch eine pathologische Veröffentlichungswut kennt man eigentlich nur von Ein-Mann-Kellerprojekten aus dem Schwarzwurzelbereich. Und es hilft ja auch alles nichts, wenn die Musik nichts taugt. Ganz so wild ist es bei dieser Truppe aus Helsinki nicht, sie legt Wert auf… (Hier weiterlesen)

HEADS WILL ROLL bei Amazon

McBain orien­tiert sich lyrisch abermals an Venom und Darkthrone, in Sachen Schnelligkeit an Metallica und Slayer. Fans der genannten Legenden sind bereits nach der ersten Minute ob der grandiosen Produktion überzeugt – Hellripper liefert eine authentische Hommage an die frühen Achtziger. (Hier weiterlesen)

WARLOCKS GRIM & WITHERED HAGS bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.

***

