Die Metal-Alben der Woche vom 20.09. mit As I Lay Dying, Michael Schenker Fest, Cult Of Luna u.a. 1 von 10 The Agonist ORPHANS

2 von 10 As I Lay Dying SHAPED BY FIRE

3 von 10 Cult Of Luna A DAWN TO FEAR

4 von 10 Ereb Altor JÄRTECKEN

5 von 10 Michael Schenker Fest REVELATION

6 von 10 Monolord NO COMFORT

7 von 10 Mystery Blue 8RED

8 von 10 Snow Burial OSTRAVA

9 von 10 Tides From Nebula FROM VOODOO TO ZEN

10 von 10 Tungsten WE WILL RISE Previous Image Next Image

Es ist kaum möglich, sich mit SHAPED BY FIRE zu beschäftigen, und die (euphemistisch gesprochen) turbulente Geschichte der Band in den letzten Jahren auszublenden. Was das neue As I Lay Dying-Album kann, lest ihr hier.

Michael Schenker Fest

Schenkers alternierende Sänger-Armada aus Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley und Doogie White wirkt im Verlauf deutlich einheitlicher und eingeschworener sowie konziser. Alles über REVELATION könnt ihr hier nachlesen.

Diese Band ist so gut, dass sie Schmerz und ein winziges bisschen Hoffnung erfahrbar, spürbar machen kann – einzig und allein durch die Kraft ihrer monolithischen Musik. Mehr ins Detail gehen wir hier.

