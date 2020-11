Die Metal-Alben der Woche vom 20.11. mit Iron Maiden, Dark Tranquillity u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 13.11. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Macabre, Katla. und Soulburn.

AC/DC Nur die größten Optimisten unter den Fans konnten erwarten, dass die Band mit dieser Energie und Besetzung zurückkehrt. Das komplette POWER UP-Review findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=gLA70huskTk Phil Campbell And The Bastard Sons Diese Band klingt um einiges kommerzieller als Motörhead, wenngleich die musikalischen Wurzeln dieselben sind. Campbells Riffs meiden meist die Hochgeschwindigkeit und suchen den massentauglichen Groove, zumal der Mann am Mikro seine Stärken in Mainstream-Gefilden ausspielt. (Hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=PBY4iENXEG8