Die Metal-Alben der Woche vom 21.08. mit Blues Pills, Vicious Rumors, Incantation u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 26.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Falconer und Emmure.

Feuerschwanz Die Gitarren schneiden, der Bass wummert in voller Frequenz­ausdehnung, und auch Sänger Peter Henrici aka Hauptmann Feuerschwanz scheint in den zurückliegenden Monaten mehr Met und Obstbrände denn je die ­durstige Kehle hinuntergeschüttet zu haben. Das komplette Review findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=4Ua7K8Q3YXQ Grey Daze Grey Daze wollen mit AMENDS ihrem Freund, an dessen Seite sie für 2017 ein Comeback geplant hatten, nicht nur ehren, sondern hörbar auch die Millionen von Linkin Park-Fans ansprechen. (Hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=ifhAEkyQYms Falconer FROM A DYING EMBER saust mit gewohnt forschem Mittelalter-/Folk-Einschlag und galoppierenden Rhythmen durchs Gelände, in einem Fall sogar in schwedischer Sprache, gelegentlich auch…