Die Metal-Alben der Woche vom 21.10. mit Architects, Avantasia, Avatarium u.a.

Tobias Sammet von Avantasia im METAL HAMMER Podcast-Interview zum neuen Album A PARANORMAL EVENING WITH THE MOONFLOWER SOCIETY. Außerdem: Bonfire und Alexx Stahl zerstreiten sich wegen angeblicher Kriegspropaganda.

Back In Black – das Metal-Update Kriegspropaganda? Mit der Single ‘Freedom Is My Belief’ unterstützen Bonfire traumatisierte Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Überschattet wird die Aktion durch den Ausstieg von Sänger Alexx Stahl. Was ist da los? Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Callejon ETERNIA (28.10.) Sahg BORN DEMON (21.10.) Architects THE CLASSIC SYMPTOMS OF A BROKEN SPIRIT (21.10.) Avantasia A PARANORMAL EVENING WITH THE MOONFLOWER SOCIETY (21.10.) Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer…