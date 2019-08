Die Metal-Alben der Woche vom 23.08. mit Sacred Reich, Illdisposed, Isole u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 19.07.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Tomb Mold, LINGUA IGNOTA und Scott Stapp.

Sabaton Die Problematik, die Traumata des Kriegs zu betonen und zum Nachdenken anregen zu wollen, und dies mit locker-beschwingtem Power Metal mit Faustballcharakter zu tun, lässt sich nicht mehr umgehen. Wie Sabaton auf THE GREAT WAR damit umgehen, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=0LS0Z8fgiII Good Riddance Obwohl Good Riddance mit den Jahren musikalisch ein wenig vom Hardcore abgelassen haben, zeigt sich der starke politik- und gesellschafts­kritische Kern nach wie vor in den Texten. Alles über THOUGHTS AND PRAYERS lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=vWGYOXxkn2g Streitfall: Obey The Brave BALANCE von Obey The Brave spaltet die Gemüter: Während Celia Woitas in dieser Scheibe "ein…