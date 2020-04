Die Metal-Alben der Woche vom 24.04. mit Trivium, Katatonia, Elder u.a.

Das wird Dich auch interessieren





Die Metal-Alben der Woche vom 24.04. mit Trivium, Katatonia, Elder u.a.

1 von 12 The Alligator Wine DEMONS OF THE MIND

2 von 12 Barishi OLD SMOKE

3 von 12 Cirith Ungol FOREVER BLACK

4 von 12 Dark Forest OAK, ASH & THORN

5 von 12 Dying Empire SAMSARA

6 von 12 Elder OMENS

7 von 12 Helfró HELFRÓ

8 von 12 Hraun BLACK MOLTEN ESSENCE

9 von 12 Katatonia CITY BURIALS

10 von 12 Traveler TERMINATION SHOCK

11 von 12 Trivium WHAT THE DEAD MEN SAY

12 von 12 Ulcerate STARE INTO DEATH AND BE STILL Previous Image Next Image

Drei Jahre nach THE SIN AND THE SENTENCE scheint sich die Band wieder vollends selbst gefunden zu haben, nachdem dessen Vorgänger SILENCE IN THE SNOW (2015) für manchen Fan den Fokus zu sehr auf Klargesang gelegt hatte. Also hieß es: etwas zurückrudern und beginnen, sich neu zu sortieren – um jetzt… (Hier weiterlesen)

WHAT THE DEAD MEN SAY bei Amazon

Im fragmentarischen Skizzieren viel stärker als in klassischen Song-Strukturen verwurzelt, rauschen Melodielinien wie Schlaglichter vorbei, dominiert ein Zustand der schwerelosen Flirrigkeit und suggerieren die vielen instrumentalen Interludien und Synthie-Schwarmmotive eher die Score-Qualitäten von Früh­achtziger-Science-Fiction-Kino. Das komplette OMENS-Review findet ihr hier.

OMENS bei Amazon

Das letzte Album THE FALL OF HEARTS (2016) mit seiner progressiven Schlagseite zeigt das deutlich. Wohin also? Was können wir gut? Was liegt uns am Herzen? Wie weit können wir gehen? CITY BURIALS beantwortet diese Fragen, jedenfalls zum Teil. Hier geht’s zur kompletten Rezension.