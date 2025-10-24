Toggle menu

Metal Hammer

Die Metal-Alben der Woche vom 24.10. mit Mammoth, Wino, Soulfly u.a.

albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 24.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Them, Seraina Telli und Jet Jaguar.
  • Acacia
    1 von 11
    The Acacia Strain THE FIRE BRETHREN
  • Adept
    2 von 11
    Adept BLOOD COVENANT
  • Dayseeker
    3 von 11
    Dayseeker CREATURE IN THE BLACK NIGHT
  • Jet-Jaguar
    4 von 11
    Jet Jaguar SEVERANCE
  • Mammoth
    5 von 11
    Mammoth THE END
  • Nine-Treasures
    6 von 11
    Nine Treasures SEEKING THE ABSOLUTE
  • Psychonaut
    7 von 11
    Psychonaut WORLD MAKER
  • Soulfly
    8 von 11
    Soulfly CHAMA
  • Telli
    9 von 11
    Seraina Telli GREEN
  • Them
    10 von 11
    Them PSYCHEDELIC ENIGMA
  • Wino
    11 von 11
    Wino CREATE OR DIE
Mammoth

Wie auch schon bei den beiden Vorgängern setzt Wolfie stilistisch auf eingängigen, Power Pop-geschulten Alternative/Hard Rock. (Hier weiterlesen)

The End
Wino

Auch CREATE OR DIE folgt dem Roots-Ruf, erlaubt dabei diesmal aber auch im Wechsel den partiellen ver­stärkten Einsatz der Elektrischen in einem vollmundiger ausformulierten Rock-Band-Kontext. (hier weiterlesen)

Create Or die
Soulfly

Neben vertraut rhythmischen Riffs, wuchtigen Drums und dem ­rauchigen Gesang, den Frontmann Max von sich gibt, punktet das Album mit progressiven und atmosphärischen Folk-Elementen. (Hier weiterlesen)

Chama
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Novemberausgabe.

***

Themen

Alben Mammoth Neuerscheinungen Releases Seraina Telli Veröffentlichungen Wino
