Die Metal-Alben der Woche vom 25.02. mit Hammerfall, Scorpions, Allegaeon u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 11.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Cult Of Luna, Once Human und Voivod.

Slash Man merkt 4 von der ersten bis zur letzten Note an, dass zwei absolute Vollprofis am Werk sind. Die Stilistik geht weit über das hinaus, was Slash bei Guns N’ Roses geschrieben hat. Es finden sich ebenso alternative wie moderne Ansätze, die Kennedy mit seiner beeindruckenden Variabilität problemlos umsetzen kann. (Hier weiterlesen) Zeal & Ardor Der Schweizer Manuel Gagneux, der hinter Zeal & Ardor steckt, ist dabei auf seinem dritten Album eindeutiger als je zuvor im Metal verankert, und zwar in der Variante „mechanisierte Abrissbirne“, also irgendwo zwischen Young Gods und Slipknot – ergo Industrial Metal nach langer Überlegung.…