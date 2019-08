Die Metal-Alben der Woche vom 30.08. mit Tarja, Hämatom, Entombed A.D. u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 16.08.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Equilibrium und Twilight Force.

Hammerfall Die Band ist nicht aus der Spur geraten wie seinerzeit mit INFECTED (2011). Dennoch gibt es diverse Dinge zu bemängeln. Alles über DOMINION lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=Z6gqPrgvgUI Killswitch Engage Seit heute steht ATONEMENT in den Läden, und ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen (unser Review folgt noch). Was die METAL HAMMER-Redaktion zum aktuellen Album von Killswitch Engage und Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Septemberausgabe (VÖ: 21.08.2019) zu sagen haben, lest ihr hier: ATONEMENT verkörpert enormen Biss, kommt direkt auf den Punkt und dokumentiert, welche unwiderstehliche Wucht moderner Metal auch 2019 noch entfachen kann. Ganz zu schweigen von der vielleicht…