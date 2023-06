Die Metal-Videos der Woche vom 09.06.

Hier ist wieder ein Überblick über die Metal-Videos der Woche für euch.

Die polnischen Extrem-Metaller Behemoth veröffentlichten das visuell beeindruckende Video zum OPVS CONTRA NATVRAM-Track ‘Once Upon A Pale Horse’.

Die Symphonic-Metaller Epica präsentieren einen neuen Liceclip, diesmal zum Song ‘Unleashed’. Das Stück wurde im Januar in Amsterdam live aufgenommen.

Als erster Clip aus dem überraschend am 02.06. veröffentlichten Foo Fighters-Album BUT HERE WE ARE erschien ‘Rescued’, aufgenommen bei einem Livestream am 21.05.2023.

Aus Hypocrisys 2021er-Album WORSHIP stammt der Song ‘They Will Arrive’, der nun auch einen Clip spendiert bekommen hat.

Passend zum heutigen Album-Release von THE POISON CHALICE veröffentlichen Legion Of The Damned das Video zu ‘Contamination’.

Nach ihren erfolgreichen Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park haben The Raven Age ihre neue Single ‘Forgive And Forget’ plus Video veröffentlicht.

Am 07.07. erscheint AETAS ASCENSUS von den deutschen Black-Metallern Servant. Frisch veröffentlicht: Single und Video zu ‘To Crown A Beast’.

Die schwedischen Shining veröffentlichen im September ihr neues Album SHINING. Just erschienen ist die erste neue Single ‘Allt För Döden’, einen (trotz Altersbeschränkung zensierten) Videoclip gibt es mit dazu.

Slipknot veröffentlichten mit ‘Death March’ einen verstörenden Instrumental-Song mit gleichsam verstörenden Videoclip.

Am 26. Mai erschien das Tesla-Live-Album FULL THROTTLE LIVE, und für ‘Miles Away’ gibt es nun einen Videoclip.

