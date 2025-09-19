Die Videos der Woche vom 19.09. mit Lorna Shore, Powerwolf, Slash u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

A Killer’s Confession ‘Hopeless Gray’

As Everything Unfolds ‘Point Of View’

Axty ‘Selfish’

Black Stone Cherry ‘Neon Eyes’

Coroner ‘Symmetry’

Donots ‘Stop The Clocks’ (feat. Campino & Matt Hensley)

Droptune ‘Reaper’

Edenbridge ‘Cosmic Embrace’

Evoken ‘None’

Friendship Commanders ‘Found’

Future Palace ‘Cyclone’

The Gems ‘Year Of The Snake’

Grailknights ‘In The Eyes Of The Enemy’ (feat. Chiara Tricarico)

Grimming ‘Wüdschitz’

Heavy Hitter ‘Coming To Terms’ (feat. Zayna Youssef)

I Prevail ‘Pray’

Lorna Shore ‘Glenwood’

Mezzrow ‘Symphony Of Twisted Souls’

Of Mice & Men ‘Troubled Water’

Powerwolf ‘Stossgebet’ (live)

Royal Sorrow ‘Survival Complex’

Sainted Sinners ‘World’s On Fire’

Sandrider ‘March Of The Pigs’

Slash ‘Oh Well’

Soulbound ‘sYn’

Wolfheart ‘Forefathers’

Wolfskull ‘Netherworld In Flames’

