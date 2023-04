Dolly Parton: Nikki Sixx hat sich „den Arsch abgespielt“

Foto: Getty Images for ACM, Kevin Winter. All rights reserved.

Dolly Parton am 7. März 57th Academy Of Country Music Awards in Las Vegas

auch interessant

Country-Legende Dolly Parton hat sich für ihr kommendes Rockalbum einige namenhafte Unterstützer um sich versammelt. Unter anderem spielt der Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx auf dem Werk. Er habe sich „den Arsch abgespielt“ , kommentierte die 77-Jährige.

Lobende Worte

Dolly Parton kommentierte die Zusammenarbeit in einem Brief an Nikkis Frau Courtney, Mitbegründerin von Bouquet Box, einem DIY-Blumenarrangement-Kit/System, nachdem Courtney Dolly ein Bouquet Box-Set hat zukommen lassen. Den Brief teilte Courtney in den sozialen Medien.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von —Nikki Sixx— (@nikkisixxpixx)

Hey Courtney, vielen Dank für die wunderschönen Blumen! Wir hatten sehr viel Spaß beim Zusammenbauen. Ich wollte eigentlich nie so hart arbeiten, ha! Wie auch immer, dein Ehemann hat sich auf meinem Album den Arsch abgespielt! Vielleicht kann ich euch eines Tages treffen. Alles Liebe

Dolly

Empfehlung der Redaktion Dolly Parton lehnt Rock And Roll Hall Of Fame-Einführung ab Country Dolly Parton sieht sich selbst vor allem als Country-Künstlerin, weswegen sie ihre Nominierung für die Rock And Roll Hall Of Fame (vorerst) ablehnt. Als sie Dollys Brief teilte, ergänzte Courtney: „Nikki spielte auf Dolly Partons lang erwartetem Rockalbum und ich hatte die Chance, Miss Dolly ein Bouquet-Box-Arrangement zu schicken! Ich habe sie immer geliebt! Aber wer tut das nicht? Diesen Brief von Dolly zu bekommen war ein unglaublicher Moment für mich und hat mir eine wunderbare Erinnerung beschert, die ich auf ewig schätzen werde! Danke Dolly und es wäre ein Traum, dich eines Tages zu treffen!“

THE VERY BEST OF auf Amazon.de bestellen!

Nikki Sixx ist nicht der einzige Mötley Crüe-Musiker, der auf dem kommenden Album von Dolly Parton vertreten sein wird. Auch Mick Mars-Nachfolger und Gitarrist John 5 steuerte einen Gastbeitrag bei wie der Musiker in einem Tweet verriet. Dolly Parton werkelt mit der prominenten Hilfe an einem Rockalbum, um ihre Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame zu ermöglichen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.