Editorial METAL HAMMER 07/2022

Werte Headbangende,

ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte: Dieser Sommer wird heiß! Und voll. Nachdem die Wand- und App-Kalender in den zurückliegenden zwei Jahren kaum einen Blick wert waren, platzen sie jetzt vor Terminen. Biergärten, Familientreffen, Konzerten, Festivals – no sleep ’til Summer Breeze. Und zwischendrin möchte man noch Musik hören: Die Masse mächtiger Metal-Alben, die für die nächsten Monate angekündigt, angedeutet oder erhofft werden, kann einen als Fan fast erschlagen. Da sind Durchhaltevermögen, Begeisterung und Flexibilität gefragt.

Festival-Wildnis

Doch warum so früh? Weil wir alles dafür tun, eure Lieblingsthemen so groß und fett zu bringen, wie sie es verdienen, ihr es gewohnt seid und wünscht! So folgt auf die Arch Enemy-Vollbedienung bereits im kommenden Monat die volle Amon Amarth-Breitseite: Johan Hegg und Co. stehen kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Schlachtmeisterwerks THE GREAT HEATHEN ARMY – auf Seite 110 erhaltet ihr einen ersten Höreindruck davon, während wir euch im kommenden METAL HAMMER nicht nur eine große Geschichte zum Album präsentieren werden, sondern obendrein eine exklusive CD mit sieben teils brandneuen, teils in dieser Form unveröffentlichten Songs. Das Amon Amarth-Album HEATHEN HAMMER wird wie gewohnt der gesamten Abo- und Kioskauflage beiliegen – die ersten 666 Besteller in unserem Online-Shop kommen außerdem in den Vorzug der streng limitierten Special Edition im Jewelcase: www.metal-hammer.de/amonamarth.

Ganz schön was los, getreu unserem Motto:

Maximum Metal!

—

