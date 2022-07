Editorial METAL HAMMER 08/2022

Liebe Metalheads,

Musiker, heißt es, seien die Wikinger unserer Zeit. Statt auf Schiffen gehen sie in Tourbussen auf Eroberungsfeldzug, und statt auf Raubzüge zu gehen, schwingen sie bei Konzerten die Äxte – und lassen ihre Anhänger im Moshpit gegeneinander antreten. So schief dieser Vergleich auch sein mag, so eindeutig lässt sich festhalten: Amon Amarth segeln ganz vorne mit! Unsere Titelhelden knallen uns mit THE GREAT HEATHEN ARMY ein prächtiges Stück Metal auf die Ohren: Ohne die geliebten Hymnen zu vernachlässigen, schmieden die Schweden wieder vermehrt kantigen Death Metal. Wie es dazu kam und warum Johan Hegg und Co. mit Briten und Ziegen in den Ring steigen, verraten sie in der großen Titelgeschichte ab Seite 18.

Interviews mit allen fünf Band-Mitgliedern waren für Redakteurin Katrin Riedl ebenso Pflicht wie ein exklusiver Besuch beim Videodreh – den coronabedingt kurzfristig Kollege Thomas Strater übernehmen durfte. Einen einzigartigen Wikingerschatz gibt es noch obendrauf: Auf der Beilage-CD HEATHEN HAMMER findet ihr (Wochen vor Album-Release!) einen brandneuen Song, mehrere Stücke vom legendären Oberhausen-Konzert und ultrarare Songs, die ihr nur auf dieser METAL HAMMER-exklusiven CD findet: Neben der Neueinspielung des Klassikers ‘Masters Of War’ freuen wir uns besonders, euch den Vorab-Song ‘Put Your Back Into The Oar’ zu präsentieren, der es nicht auf das reguläre Album geschafft hat! Ein mächtiges Paket – und genau so wollen wir weitermachen:

Limited 666

Für die kommende METAL HAMMER-Ausgabe 09/2022 haben die wunderbaren Barden Blind Guardian Neuaufnahmen einiger ihrer Klassiker angefertigt – und legen noch zwei brandneue Songs aus dem später erscheinenden Studioalbum THE GOD MACHINE obendrauf. Schnell zugreifen lohnt sich, denn das Album THE BARD MACHINE gibt es nur, solange der Vorrat reicht mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe – für Abonnenten kostenlos, für alle anderen am Kiosk und unter www.metal-hammer.de/blindguardian. Die ersten 666 Vorbesteller im Onlineshop freuen sich obendrein über eine limitierte Special Edition im Jewelcase.

Aber zurück ins Hier und Jetzt – denn schließlich ist genug los! Sinner (ab Seite 26) und My Sleeping Karma (Seite 34) erzählen tragische Krankheitsgeschichten rund um ihre neuen Alben, aber auch von Genesung und der Kraft der Musik. Ins gleiche Horn, wenn auch brachialer, stoßen Mantar, die Stellung beziehen zu PAIN IS FOREVER AND THIS IS THE END, dem Soundcheck-Sieger unserer Vorausgabe (ab Seite 52). In Flames-Jünger kommen mit The Halo Effect (ab Seite 44) auf ihre Kosten, während Soulfly (Seite 50) und Witchery (64) den Hammer kreisen lassen.

Vor-Spannung

Nur im METAL HAMMER lest ihr, warum unser Hobby und Lebenselixier gerade schmerzhaft teuer zu werden droht (Seite 40) und wie Summer Breeze-Veranstalter Achim Ostertag zurück zu seinen Wurzeln geht (Seite 30). Satte 18 Seiten lang lassen wir endlich das Live-Gefühl wiederaufleben, berichten unter anderem vom Full Force und Rock am Ring, von Rammstein und Iron Maiden, und blicken mit Parkway Drive und Five Finger Death Punch (ab Seite 110) schon jetzt auf zwei der spannendsten kommenden Alben im September.

Bis dahin sehen wir uns auf den Ackern, Regionalflughäfen und Betonplätzen der Festival-Nation und feiern:

MAXIMUM METAL!

—

