Editorial METAL HAMMER 09/2023

Liebe Metalheads,

ganz ehrlich: Auf der Fahrt zum Wacken Open Air haben wir uns bereits den Kopf darüber zerbrochen, welche History wir noch anschieben, welche Geschichte wir aufblasen, welches Feature wir nachlegen können, um die geplanten 18 Seiten Wacken-Nachbericht zu füllen. Vor Ort war die Stimmung zunächst nicht viel besser – bis sich endlich die Tore zum Infield öffneten, die Metal-Massen einfielen und die ersten Riffs von der Hauptbühne schallten! Solch ein emotionales Auf und Ab am Acker gab es noch nie – und alle, die durch den Anreisestopp nicht dabei sein konnten, haben ebenso dazu und zum Gelingen des Festivals beigetragen wie die Metalheads vor Ort.

Nicht nur wir in der Redaktion sind unsagbar froh, dass das größte deutsche Metal-Open Air auch 2023 zu einem fast märchenhaften Erfolg wurde – zur Feier der matschigsten Party des Jahres haben wir keine Mühen gescheut, um euch den umfangreichsten Wacken-Bericht auf dem deutschen Markt – womöglich sogar weltweit – als Titelgeschichte zu präsentieren. Mehr Worte über die magischen Metal-Momente im Morast möchte ich hier gar nicht verlieren – alles dazu lest und seht ihr (dank exklusiver Fotos) ab Seite 18.

Kleiner, aber nicht weniger fein ging es im Harz zu: Das Rockharz feierte sein 30. Jubiläum, und METAL HAMMER ließ es sich nicht nehmen, auf einem der schönstgelegenen Metal-Open Airs des Landes die Pommesgabel zu heben (ab Seite 104). Damit teilt das Festival sein Geburtsjahr mit Napalm Records – ab Seite 50 blicken wir auf die Entstehung und Geschichte eines der wichtigsten Independent-Labels für harte Klänge. Auch an taufrischem Heavy Metal besteht kein Mangel: In Reviews und Interviews stellen wir euch im vorliegenden Heft die neuesten Alben vor: von unter anderem Primal Fear, U.D.O., Alice Cooper, Orbit Culture, Kvelertak, Dying Fetus und – nach langem Abwägen, wie wir die Band nach den jüngsten Skandalen anfassen – Marduk. Viel Spaß beim Entdecken und Headbangen!

METAL HAMMER erscheint künftig immer freitags. Die nächste Ausgabe kommt am 22.9.!

Schon jetzt wollen wir euch die nächste Ausgabe ans Metal-Herz legen: METAL HAMMER 10/2023 kommt mit einem exklusiven Live-Album von Within Temptation. Noch bevor ihr neues Album erscheint, stellen die niederländischen Symphonic- und Modern-Metaller auf LIVE IN HELL vier neue Songs in brandneuen Live-Versionen vor, die es sonst nirgends zu hören gibt; vier besondere Konzertmitschnitte von Band-Klassikern machen den Silberling voll. Abonnenten erhalten LIVE IN HELL von Within Temptation kostenlos mit der nächsten Ausgabe, die ihr ab Freitag, den 22.9. am Kiosk findet. Eine auf nur 666 Stück limitierte Jewelcase-Version der CD gibt es exklusiv für Direktbesteller in unserem Shop – jetzt schnell vorbestellen unter www.metal-hammer.de/withintemptation.

Eine kleine Anmerkung in eigener Sache: Ab sofort erscheint METAL HAMMER sowie die Musikzeitschriften Rolling Stone und Musikexpress im neu firmierten Verlag Mediahouse Berlin. Für euch und uns ändert sich dadurch nichts, es ging und geht im Heft und auf www.metal-hammer.de weiterhin immer nur um das eine:

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

