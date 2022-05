Endlich: Judas Priest kommen in die Rock and Roll Hall Of Fame

Judas Priest bekommen nun eine wohl verdiente Auszeichnung in der Rock and Roll Hall Of Fame. Und zwar den „Musical Excellence Award“. Dieser Preis wird immer dann verliehen, wenn ein Künstler ein Genre besonders geprägt hat. Judas Priest sind neben Iron Maiden, Black Sabbath und Motörhead die wohl bekannteste britische Metal-Band der Siebziger und Achtziger. Priest gelten mit Maiden als die Wegbereiter des „New Wave Of British Heavy Metal“.

Frontmann Halford zeigte sich begeistert: „Wow, das ist so aufregend – endlich!“ ,sagte er gegenüber Billboard, nachdem er die Nachricht vor der öffentlichen Bekanntgabe erhalten hatte. „Und, Halleluja, es gibt eine weitere Metal-Band in der Hall Of Fame! Das ist der Segen, auf den wir alle gewartet haben.“

Die Zeremonie soll am 5. November im Microsoft Theater in Los Angeles laufen.

Judas Priest waren vorher bereits nominiert

„Die Stimmzettel für die Nominierung werden an ein internationales Abstimmungsgremium von mehr als 1.000 Künstlern, Historikern und Mitgliedern der Musikindustrie geschickt“, heißt es in einer Erklärung der Rock Hall. „Faktoren wie der musikalische Einfluss eines Künstlers auf andere Künstler, das Gesamtwerks, Innovation und Überlegenheit in Stil und Technik werden berücksichtigt.“

Im Oktober 2020 sagte Halford, dass das Heavy Metal-Genre von der Rock And Roll Hall Of Fame „nicht genug respektiert würde“. Halford weiter: „Du hast all diese Institutionen in Amerika an denen es im Grunde nur eine wirklich nette Anerkennung dessen ist, was du getan hast. Mache ich mir Gedanken ob wir irgendwann reinkommen? Eigentlich nicht. Aber ich denke, wir haben es verdient. Denn wenn ich mir die Liste der Leute anschaue, die da drin sind, dann denke ich, dass wir einen Platz haben. Und es wäre nicht nur für uns – sondern auch für die britische Heavy Metal Musik.„

Auch ehemalige Judas Priest-Kollegen dabei

Laut der Hall Of Fame werden folgende Mitglieder mit ausgezeichnet: Sänger Rob Halford, Bassist Ian Hill, Gitarrist Glenn Tipton sowie Schlagzeuger Scott Travis. Neben diesen sollen auch ehemalige Weggefährten wie Gitarrist K.K. Downing und die Schlagzeuger Les Binks und Dave Holland mit einbezogen werden. Für K.K. Downing sei es ein „emotionaler Moment“, gerade weil einige Mitglieder wie Dave Holland nicht mehr unter uns weilen aber trotzdem geehrt werden.

Downing verließ Priest im Jahr 2011 aufgrund von Konflikten, mangelhaftem Management und abnehmender Qualität seiner Performance. Acht Jahre später sagte Downing, dass er sich an seine alte Kollegen gewandt habe, um an der Tour zum 50. Band-Jubiläum teilzunehmen, dass die Band aber nicht daran interessiert sei, ihn in die Feierlichkeiten einzubeziehen.