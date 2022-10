Equilibrium suchen neuen Sänger

Nachdem Robert „Robse“ Dahn über zehn Jahre bei den Folk-Metallern Equilibrium vorgestanden hatte, trennte sich die Band kürzlich von dem Sänger. Um den langjährigen Frontmann würdig zu ersetzen, haben Equilibrium nun online einen Ausruf für die unterdessen freie Stelle gestartet. Dabei handelt es sich um ein offenes Casting für eine potenzielle neue Frontperson, die konkrete Anforderungen erfüllen soll.

Sänger mit Erfahrung gesucht

„Hallo an alle, wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir ein offenes Casting veranstalten, um einen neuen Sänger für Equilibrium zu finden", heißt es in dem Social Media-Beitrag der Band. „Einige von euch fragen sich vielleicht, wonach wir genau suchen? Wir suchen einen sehr erfahrenen Sänger, der eine Vielzahl gesanglicher Techniken mitbringt. Klarer Gesang ist definitiv ein Bonus, aber kein Muss.

Unser neues Mitglied sollte sowohl Band- als auch Live-Erfahrung haben und neugierig darauf sein, in andere Länder und Städte zu reisen. Wir brauchen jemanden, der genug Zeit zum Touren hat. Da die Band aus internationalen Band-Mitgliedern besteht, ist es für uns wichtig, dass wir unser neues Mitglied gut und effizient integrieren können, daher sind ausgefeilte Englischkenntnisse obligatorisch. Deutschkenntnisse wären eine wunderbare Ergänzung, sind aber nicht zwingend erforderlich. Deutsche Texte müssen aber trotzdem gelernt werden, da einige unserer Songs auf Deutsch geschrieben sind.

Der Vibe muss stimmen

Auf einer tieferen Ebene würden wir uns gerne mit einer energiegeladenen, positiven, engagierten, reifen und individuellen Persönlichkeit zusammentun. Du musst dich mit deiner Seele und deinen Gefühlen verbunden fühlen. Du musst starke Werte und Moralvorstellungen haben. Wenn es um Musik und Aufnahmen geht, musst du leidenschaftlich und bereit sein, dich mit uns auf diesen einzigartigen, abenteuerlichen Ritt einzulassen, den wir Equilibrium nennen.

So kannst du dich bewerben

Wenn dich (oder jemanden, den du kennst) die Geschichte von Equilibrium anspricht, gibt es folgendes zu tun: Wir haben drei Songs für dich vorbereitet (‘Renegades (Instrumental)’, ‘Rise Again (Instrumental)’ und ‘Blut im Auge’), die du hier herunterladen kannst: https://bit.ly/3Vz08Ym. Wähle einen oder mehrere dieser Songs und nimm dazu deine eigene Version auf. Versuche, die Originale nicht zu imitieren, wir wollen deinen persönlichen Stil und Charakter heraushören! Filme deinen Auftritt, damit wir den bestmöglichen ersten Eindruck von dir gewinnen können. Du bist außerdem herzlich eingeladen, dich vorzustellen und uns ein wenig über dich zu erzählen.

Deine Aufnahme kannst du bei jedem beliebigen Upload-Service hochladen (z.B. YouTube, Instagram, Dropbox, etc.) und die Links an audition@equilibrium-metal.net schicken. Ansonsten kannst du uns eine Direktnachricht via Instagram oder Facebook senden. Wir sind sehr gespannt auf eure Eigeninterpretationen von unserer Musik!"

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Equilibrium (@equilibrium_official)

—

