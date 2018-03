Was tun, wenn's wehtut? Abschalten. Aber manchmal ist es so gruselig, dass der Schmerz lange nicht verschwindet. Ihr habt gewählt und wir präsentieren eure Top Ten der schlimmsten Rock-Songs 2017: Marilyn Manson ‘Kill 4 Me’ Nickelback ‘Song On Fire’ Herren ‘Liebessachen’ Disturbed ‘The Sound Of Silence’ Tarja Turunen ‘Oh Tannenbaum’ Die Apokalyptischen Reiter ‘Wir sind zurück’ Welshly Arms ‘Legendary’ Die Toten Hosen ‘Wannsee’ Eskimo Callboy ‘V.I.P.’ Eisbrecher ‘Sturmfahrt’ Die zugehörige Playlist: https://open.spotify.com/user/metalhammer_de/playlist/1KKcOioPUkeIcrnO6gOsRl?si=4j5uOVIWSx6hyhuM1jw9iA Peinlichkeiten Noch viel schlimmer ist es, wenn solch ein Lied plötzlich zum Lieblings-Song wird, den man sich nie trauen würde, zuzugeben. Doch ihr wart mutig und habt uns…