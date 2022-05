Das komplette Interview mit Evergrey findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2022, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Eine Station auf der Fährte von A HEARTLESS PORTRAIT (THE ORPHEAN TESTAMENT) heißt Rockbaren, zu Deutsch: „die Rock-Bar“. Dieser Göteborger Szenetreff füllt sich im Lauf des Abends mit immer mehr Besuchern, von denen keiner eine Maske trägt, was selbst einigen Band-Mitgliedern, immerhin selbst Einheimische, nicht ganz geheuer erscheint – aber man geht eben mit der Menge.

Empfehlung der Redaktion Deine Stimme auf dem nächsten Evergrey-Album Progressive Metal Mit ihrer Aktion #featuringyou laden Evergrey Fans dazu ein, einen Teil ihres Songs ‘Save Us’ zu besingen, der auf dem nächsten Album zu hören sein wird. Ein paar Bier später sind auch die Zungen lockerer. So entspinnt sich ein interessantes Gespräch um den zeitweiligen Ausstieg von Henrik zwischen den Jahren 2010 und 2014. „Ich musste damals aufhören, denn es machte mir keinen Spaß mehr, und meine Unlust wirkte sich negativ auf die anderen aus“, erläutert der Gitarrist. „Mir war klar geworden, dass sonst unsere Freundschaft kaputtgegangen wäre, und die war mir wichtiger.“ Auch Tom stößt in das gleiche Horn und vermutet, dass es Evergrey heute nicht mehr geben würde, wenn Henrik und Jonas nicht ausgestiegen wären.

Gesprächsbedarf?

Allerdings führte das Fehlen der Freunde ebenso fast zur Auflösung der Band, was nicht einmal allen Beteiligten klar war. „Ich hatte nach den Aufnahmen zu GLORIOUS COLLISION eigentlich schon mit Evergrey abgeschlossen“, spricht Tom Klartext, was Rikard einige lange Sekunden sprachlos macht, in denen die Überraschung über diese Aussage quer über sein Gesicht geschrieben ist. „Das hast du uns so nie gesagt“, entgegnet der Keyboarder ein wenig geschockt und auch leicht vorwurfsvoll.

Empfehlung der Redaktion Das Album des Monats 03/21: Evergrey ESCAPE OF THE PHOENIX Progressive Metal Die Progressive-Metaller Evergrey sind mit ESCAPE OF THE PHOENIX Soundcheck-Sieger und konnten Iotunn, Empyrium und Einherjer auf die Plätze verweisen. „Doch, das habe ich euch am Ende der Premierenfeier mitgeteilt“, entgegnet der Angesprochene, was Rikard den geseufzten Satz „Aber das hat auf der Party doch keiner von uns ernst genommen“ entringt. Scheinbar besteht noch etwas Gesprächsbedarf bei Evergrey. Dabei waren es die offenen und ehrlichen Diskussionen der als Menschen gereiften Musiker sowie ein Zufall, dass die Band gerettet wurde – worin sich alle einig sind. Es standen noch zwei Konzerte auf dem Plan, und nicht alle damaligen Mitglieder konnten an den Terminen. Henrik erklärte sich bereit, einzuspringen, und stellte dabei fest, dass er wieder Freude daran hatte, mit Evergrey auf der Bühne zu stehen.

Im Reinen

Die Chemie stimmte plötzlich wieder. Henrik und Jonas kehrten zurück. Und auch Tom fühlte sich, als ob seine innere Batterie frisch aufgeladen worden wäre. Dass die Band und speziell der Sänger mit ihren Gefühlen im Reinen sind, spiegelt sich auch in seinen aktuellen Texten wider. „Die Lyrik von Evergrey handelt nicht von Drachen und Schwertern oder Politik“, betont Tom. „Es geht um Gefühle, die mich während des Schreibens bewegen.“ Auf dem aktuellen Album reflektiert er eigener Aussage zufolge viel über seine Vergangenheit, worauf sich das „Portrait“ im Titel bezieht.

„Das ‚Herzlose‘ bezieht sich darauf, dass ich beim Schreiben nicht immer genug darauf geachtet habe, andere Menschen nicht zu verletzen“, ergänzt der Sänger selbstkritisch. „Als ich beispielsweise über den Alkoholismus meines Vaters schrieb, habe ich leider keinen Gedanken darauf verschwendet, was das bei meinen Schwestern auslösen könnte.“

