Floor Jansen hat kürzere Haare, liebt „immer noch Metal“

Im Grunde sind Metaller ziemlich tolerant. Der Tenor ist: Lasst uns nicht auf unsere Unterschiede, sondern auch unsere Gemeinsamkeiten schauen. Und was ist die Hauptgemeinsamkeit? Richtig: Heavy Metal. Insofern verwundert es schon ein wenig, dass Nightwish-Frontfrau Floor Jansen es für nötig hält, ihre geschnittenen Haare anzumoderieren. Dabei sind ihre Locken immer noch ungefähr schulterlang. Metallica-Gitarrist James Hetfield macht doch auch niemand wegen seiner kurzen Haare an.

Wie dem auch sei — in den Sozialen Medien erklärt Floor Jansen, warum ihre Mähne gestutzt werden musste. Sie hatte nämlich Spliss. „Ich liebe meine kürzeren Haare! Obwohl ich sie lieber länger und gesund hätte. Doch mein Haar wurde dünn, spröde und war nicht mehr gesund. So fing ich an, Extensions zu verwenden, die es wieder wunderschön aussehen ließen. Für diese Möglichkeit bin ich dankbar, aber ich mag mein natürliches Ich am liebsten. Wenn das also bedeutet, kürzere Haare zu haben, damit sie wieder gesund und natürlich sind — so sei es.“



Darüber hinaus kündigte Floor Jansen an, ihren neuen Haarschnitt stilecht auszuführen. „Ich freue mich darauf, mein kürzeres Haar probezufahren — mit ein wenig Windmühle nächste Woche auf der Bühne mit Nightwish in Brasilien. Man nennt es schließlich headbanging und nicht hairbanging. Ich weiß, manche von euch sorgen sich darum, dass ich nicht mehr moshen kann oder werde, und dass die Entscheidung für kürzere Haare irgendwie etwas mit meiner Solokarriere oder einem Schritt weg vom Metal zu tun hat. Seid versichert: Es ist nicht mehr als die Suche nach einem gesunden Haarschopf von einer mehr als 40 Jahre alten Mama, die genauso wie immer Metal und Musik liebt.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Floor Jansen (@floor_jansen_official)

