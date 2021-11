Gary Holt & Kerry King: Slayer haben sich zu früh getrennt

Anfang Oktober 2021 gratulierte der Slayer-Gründungsgitarrist Kerry King Machine Head in einer Videobotschaft zum 30-jährigen Bestehen der Band und ließ seinen Kummer über das Slayer-Aus durchsickern. „Es sind Glückwünsche angebracht für meine Freunde von Machine Head“, sagte er. „Anscheinend sind es 30 Jahre, was eine ziemliche Leistung ist. Nicht viele Bands schaffen das. Wir haben es geschafft, und dann haben wir zu früh aufgehört. Scheiß auf uns. Scheiß auf mich. Ich hasse es, nicht zu spielen.“

Empfehlung der Redaktion Kerry King: Slayer haben zu früh aufgehört Thrash Metal Wenn das mal kein Aha-Moment ist! Offensichtlich hätte Kerry King gerne noch weiter mit Slayer gemacht, anstatt die Band 2019 aufzulösen. Gary Holt, der fast neun Jahre lang mit Slayer auf Tour und unter anderen auf dem letzten Album REPENTLESS (2015) vertreten war, wurde in einem neuen Interview mit Metal Hammer UK auf Kings Kommentar angesprochen. Dieser erzählte nämlich schon vorher, dass er bereit wäre, wieder mit Slayer zu spielen, sollte sich die Band für eine Rückkehr entscheiden.

Slayer auf dem „Höhepunkt ihres Könnens“

„Da muss ich zustimmen“, erzählt Holt. „Wir befanden uns immer noch auf dem Höhepunkt unseres Könnens. Wir waren total gut drauf. Die Band hatte noch viele Jahre vor sich. Aber ich denke, wenn es Zeit ist, ist es Zeit. Wenn du dich entscheidest, etwas zu beenden, beende es. Ich kann niemandem sagen, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Es ist besser, abzutreten, wenn es am besten läuft, als nicht mehr in der Lage zu sein, die eigenen Songs zu spielen. Und dieser Scheiß ist nicht einfach. ‘Angel Of Death’ mit 70 Jahren zu spielen, ist verdammt schwer.“