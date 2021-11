Gary Holt von Exodus schimpft gegen Impfgegner

Exodus-Gitarrist Gary Holt kritisiert alle, die zögern, die Ärmel hochzukrempeln, um sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Die Weigerung, sich impfen zu lassen, gefährde unser aller Gesundheit. „Wenn sich jeder impfen lassen würde, müsste die Pandemie nicht fortschreiten“, erzählt der Musiker dem Aquarian Weekly. „Die Leute sagen, dass man sich immer noch anstecken kann, selbst wenn man geimpft ist. Nun, wenn man einen Impfstoff bekommen könnte, der eine tödliche Krankheit auf eine böse Erkältung reduziert, müsste man die Krankenhäuser nicht überfüllen und man hätte nicht die schneeballartigen Probleme, die sie verursacht. Wir könnten zur Normalität zurückkehren. Leider sind manche Menschen eher dazu bereit, ein Entwurmungsmittel zu nehmen als den Impfstoff. Das ist verrückt. Ich wünschte, die Menschen würden begreifen, dass Chemiker, Wissenschaftler und die Pharmaunternehmen sowohl für die Impfstoffe als auch für die Entwurmungsmittel verantwortlich sind. Es gibt keine Logik mehr in dieser Welt.“

Gespaltene Meinungen

Souza, der ein lautstarker Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump war, stellt allerdings klar, dass er nicht bestreitet, dass COVID-19 existiert und dass es übertragbar ist. Offenbar gibt es jedoch Band-internen Klärungsbedarf hinsichtlich zukünftiger Auftritte.