Geddy Lee von Rush gilt als legendärer Bassist. Doch offenbar fehlten dem mittlerweile 69-Jährigen am Anfang seiner Karriere noch ein wenig die musikalischen Grundlagen. Dies ließ zumindest Kiss-Ikone Gene Simmons in einem Interview mit Ultimate Guitar durchscheinen. Demnach hat der Schminke-Rocker dem Prog-Rocker bei einer gemeinsamen nächtlichen Jam-Session eine kleine musikalische Nachhilfestunde gegeben.

„Kiss haben Rush auf ihre erste Tour mitgenommen“, erinnert sich Gene Simmons. „Sie haben uns supportet, weil wir mochten, was sie gemacht haben. Das war in ihrer ‘Working Man’-Phase [vom bandbetitelten Debütalbum von 1974 — Anm.d.A.], als sie wie die kanadischen Led Zeppelin klangen. Ich bevorzuge das vom Klang her immer noch, aber offensichtlich haben sie sich gut gemacht. Und wir hingen früher mit ihnen ab und zusammen Spaß.

No comprendo.

Eines Abends haben und Geddy Lee und ich uns hingesetzt, haben uns Licks vorgespielt — und ich meinte: ‚Sollen wir über ein Blues-Schema spielen? Du zuerst, und dann mache ich mit dem Akkordmuster weiter.‘ Er meinte nur: ‚Ich weiß nicht, was du meinst.‘ Zumindest von dem her, an was ich mich erinnere, verstand Geddy nicht, was ein Blues-Schema ist oder was die Stufen 1, 4 und 5 bedeuten. […] Also erwiderte ich: ‚Nun, okay, dann spielst du ein G, entweder ein Tiefes oder eine Oktave höher.‘ Lee fragte nur: ‚In welchem Bund ist das?‘

Geddy spielte ausschließlich nach Gehör. Natürlich hat er später gelernt, wo die Noten sind und solche Sachen. […] Es ist das Gleiche mit The Edge. Der Grund dafür, dass man diesen Dingel-Dangel-Sound hört, der zum Gitarrenstil von U2 geworden ist, ist, dass The Edge keine Akkorde spielen konnte, als er anfing in einer Band zu spielen. Er schlug einfach verschiedene Noten an. Musik ist eine interessante Sache. Man muss es nicht kompliziert angehen, sondern kann einfach anfangen.“ Darüber hinaus gab Gene Simmons zu Protokoll, dass er selbst diverse Instrumente spielen, allerdings keine Noten lesen könne. „Das konnten aber weder Jimi Hendrix noch John Lennon oder Paul McCartney.“

