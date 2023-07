Gene Simmons ist stolz auf Beziehung zu Paul Stanley

Besser als Lennon und McCartney

Während eines kürzlichen Auftritts bei Piers Morgan Uncensored wurde Gene Simmons gefragt, wie er wirklich darüber denkt, dass Kiss am Ende des Jahres ihre Abschiedstournee beenden und sie den Ruhestand antreten werden. Der Bassist und Sänger äußerte dazu seine Gedanken: „Ich bin wirklich stolz darauf. Das Beste daran war, dass ich meinen Kumpel Paul Stanley traf, mit dem ich weiterhin eine erstaunliche Beziehung habe. Ich habe es immer bedauert, wie Lennon und McCartney oder Jagger und Richards sich gegenseitig herabgesetzt haben. Selbst Kain und Abel kamen nicht so gut miteinander aus. Das war immer traurig für mich.

Doch Paul und ich haben eine starke, fast brüderliche Verbindung. So etwas hatte ich nie zuvor. Wir sind uns in vielen Dingen nicht einig, aber es gibt eine anhaltende Bewunderung und Respekt für sein Talent, das ich niemals haben werde. Und hoffentlich für das Puzzlestück, das ich mitbringe und er nicht hat. Es funktioniert. Eins und eins sind drei. Man weiß nicht alles. Ich nicht. Und wenn man jemanden trifft, der ein verwandter Geist ist, kann man größer sein, als man jemals war.“

Man muss wissen wann schluss ist

Gene Simmons fuhr fort: „Wie dem auch sei, alle guten Dinge müssen einmal enden, und man muss den Selbstrespekt, den Stolz – das ist ein großes Wort – und die Liebe der Fans haben, um zu wissen, wann zum Teufel es Zeit ist, von dieser Bühne abzutreten. Empfehlung der Redaktion Ace Frehley: Paul Stanley rief mich an & sagte: „F*** dich!“ Hard Rock Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley behauptet, Paul Stanley habe ihn angerufen und beschimpft. Entschuldigt habe sich Paul nicht bei ihm. Wenn man noch gut aussieht, wenn man noch die physische Fähigkeit hat, dann sollte man von der Bühne gehen. Übrigens gilt das auch für Boxer. Muhammad Ali und Mike Tyson, der ein Freund ist, und so weiter, das sind die größten aller Zeiten. Und man muss wissen, wann es Zeit ist, die Party zu verlassen.“

Kiss‘ letzte Konzertreihe wird im September beginnen und mit einem gewaltigen Konzert in der Stadt enden, wo alles für die legendäre Rock-Band begann. New York City ist seit über vier Jahrzehnten ein wesentlicher Teil der Band-Geschichte und Identität. Daher wollen Gene, Paul und Co. ebendort mit einem Auftritt im berühmtem Madison Square Garden das große Finale feiern.

