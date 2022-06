Gene Simmons stellt Ace Frehleys und Peter Criss‘ Fähigkeiten infrage

Kiss-Bassist und -Sänger Gene Simmons erklärte kürzlich, dass weder Ace Frehley noch Peter Criss physisch dazu in der Lage wären, Kiss bei ihrer Abschiedstournee in vollem Ausmaß live zu unterstützen. In den Monaten nach der Ankündigung von „End Of The Road“ fragten sich die Fans, ob die Originalmitglieder Frehley (Gitarre) und Criss (Schlagzeug) an der Tour teilnehmen würden – vor allem angesichts des offensichtlich wohlwollenden Miteinanders zwischen Simmons, Paul Stanley und Ace Frehley.

Antrag abgelehnt

Während eines neuen Interviews mit dem finnischen Chaoszine wurde Simmons gefragt, ob Frehley und Criss in irgendeiner Weise am letzten Konzert von Kiss beteiligt sein würden. „Wir haben es versucht. Ich versuche es weiter. Paul und ich haben uns mit Ace getroffen und versucht, ihn zu überzeugen, zurückzukommen. Er sagte: ‚Ich will dies. Ich will das.‘ Nun, das können wir nicht alles verantworten“, erklärte er.

„Ich habe Ace und Peter gefragt, ob sie in der Dokumentation [‘Biography: KISStory’] mitspielen wollen. Sie sagten nein. Sie würden es vielleicht machen, wenn sie die komplette Kontrolle über den Schnitt hätten. Ich sagte: ‚Das können wir nicht tun, denn nicht einmal wir haben das. Aber ich werde nicht kontrollieren, was ihr sagt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt.‘ Die Antwort war nein – von beiden.“

Daraufhin entgegnete Gene Simmons, dass dies nicht passieren würde. „Ace ist mir zwar wichtig, aber ich merke, dass er nicht in Form ist. Er kann nicht mehr so spielen. Und er hat nicht mehr die körperliche Ausdauer, um das zu tun.“

Wiederholungstäter

Und beide waren schon drei Mal in der Band. Wie viele Chancen bekommt man im Leben? Ich weiß nur, dass ich mich beim ersten Mal verbrannt habe, als ich meine Hand ins Feuer hielt; eine zweite oder dritte Chance bekam ich nicht.“

Der Bassist betonte, dass „die Türen für Ace und Peter immer offenstehen“, und sich Kiss gerne von ihren alten Freunden unterstützen lassen würden. Aktuelle Band-Mitglieder dafür jedoch zu feuern, käme unter keinen Umständen infrage.

