Der 57-jährige Exodus-Gitarrist Gary Holt spricht erneut über seinen Entschluss, zukünftig keinen Alkohol mehr zu konsumieren.

Holts Ankündigung über seine Alkohol-Entsagung kam im Juni 2021, sieben Monate nachdem seine Frau Lisa bekannt gab, dass sie 2012 mit dem Trinken aufgehört hatte. In einem Interview erzählte sie, dass ihr Mann Gary Holt sie dazu motivierte, „ein besserer Mensch sein zu wollen“. Holt schloss sich der Entscheidung an und ist bislang vom abstinenten Lebensstil überzeugt. In einem aktuellen Gespräch mit Hatebreed-Frontmann Jamey Jasta, der "The Jasta Show" moderiert, schwärmt er in höchsten Tönen von alkoholfreiem Bier. „Ich habe festgestellt, dass es inzwischen unglaubliches alkoholfreies Bier gibt – wirklich, wirklich gut“, sagt er. „Ich gehe ständig zu BrevMo [amerikanisches…