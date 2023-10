Ghost spielen letztes Konzert mit Papa Emeritus IV

Emeritus IV geht in den Ruhestand

Es sieht so aus, als stünde uns eine neue Ära für Ghost bevor. Nach nur wenigen Jahren im Einsatz hat Papa Emeritus IV offenbar sein letztes Konzert mit der Band gespielt. Doch im Gegensatz zu vergangenen Epochen der Band ging Emeritus einfach in den Ruhestand – ganz ohne großes Theater, wie sonst üblich.

Wie in Aufnahmen von Fans zu sehen ist, sprach Papa Emeritus IV gegen Ende des letzten Konzerts der Tournee der Band in Brisbane, Australien, das Publikum an. Es ist schon lange Tradition, dass der Ghost-Bandleader oft auf überraschende Weise am letzten Tag der Tournee entfernt wurde. Oft kam direkt im Anschluss der Nachfolger auf die Bühne, was ein neues Kapitel in der Ghost-Geschichte bedeutete. Natürlich wird trotzdem jeder Papa von Band-Chef Tobias Forge gespielt.

„Es ist in vielerlei Hinsicht eine große Nacht“, verkündete der aktuelle Papa Emeritus von der Bühne. „Ihr könnt mir Gesellschaft leisten. Bleibt einfach, wo ihr seid, und ich werde drüben etwas trinken gehen“, bevor er sich auf den Weg machte, um sich einen Drink zu holen.

Keine Effekthascherei bei Ghost

„Ich weiß, viele Leute erwarten irgendeine Art von Explosion, Implosion oder ein Wunder, bei dem ich zugunsten eines Nachfolgers verschwinde“, sagte Papa, und fügte hinzu: „Ich werde diesen Eiswürfel nehmen und ihn in meine Hose stecken. Empfehlung der Redaktion Tobias Forge: Letzter Death Metal-Versuch brach ihm das Herz Death Metal Ghost-Chef Tobias Forge wollte in den späten Neunzigern mit seinem Todesstahlgeschwader Repugnant durchstarten, was leider nicht geklappt hat. Das mache ich normalerweise nicht, aber das soll mich ein wenig besser fühlen lassen, weil ich mich jetzt darauf konzentriere und nicht auf euch.

Nicht, dass ihr denkt ich würde mir in die Hose pinkeln, was sicher ein großartiges Finale gewesen wäre. Aber, wisst ihr was? Dieses Finale wird einfach mein letztes Konzert sein, und ich werde mein Bestes geben, um euch dieses Konzert zu bieten. Und das muss einfach genug sein, okay?“, schloss er.

Sicher werden Ghost aber trotzdem den „neuen“ Frontmann auf eine würdige Art und Weise einführen. Vielleicht hat es ja etwas mit dem kommenden Ghost-Konzertfilm, der unter anderem auch Spielszenen enthalten könnte, zu tun?

—

