Rock-Legende Billy Idol veröffentlicht demnächst ein neues Album – das erste nach über zehn Jahren. Einen ersten Vorgeschmack gibt es auch schon.

2025 wird ein großes Jahr für Billy Idol und seine Fans. Wie erst vor Kurzem bekanntgegeben wurde, gehört der wasserstoffblonde Rocker zu den diesjährigen Nominierten der Rock And Roll Hall Of Fame. Ob er letztlich aufgenommen wird, entscheidet sich Ende April. Etwa zeitgleich erscheint Idols neuntes Studioalbum. DREAM INTO IT heißt das gute Stück, das am 25. April 2025 via Dark Horse Records veröffentlicht wird. Sein letzter Langspieler KINGS & QUEENS OF THE UNDERGROUND erschien im Oktober 2014. Billy Idol tanzt noch immer Mit ‘Still Dancing’ wurde bereits die erste Single der neuen Scheibe ausgekoppelt, die Billy Idol selbst als…